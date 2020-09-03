Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

3 вересня 2005 року - історичний день для українського футболу. Саме 15 років тому збірна України під керівництвом Олега Блохіна здобула путівку на чемпіонат світу-2006. Сталося це в матчі відбору проти збірної Грузії. Матч у Тбілісі завершився з рахунком 1:1, що дозволило синьо-жовтим гарантувати собі участь в Мундіалі. Гол-красень забив Руслан Ротань.

Наразі це єдиний чемпіонат світу, в якому збірна України брала участь.

Нагадаємо, сьогодні збірна України матчем зі Швейцарією візьме старт в Лізі Націй-2020/21.

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