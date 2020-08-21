Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми

Київське Динамо напередодні старту нового сезону презентувало нову форму.

Офіційний партнер столичного клубу компанія New Balance цього разу додав горизонтальні смуги синього кольору. В схожій формі біло-сині виступали в середині 90-х.

Окрім фото з презентацією нової форми Динамо опублікувало і відео ролик зі слоганом: "Наша нова смуга, наша нова форма. Наша команда, наше місто. Київ - це ми".

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