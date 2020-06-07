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Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?

Сьогодні 10:47 Андрій Твердохліб 817 0
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?

Джерело - Чемпіон.

Запеклу боротьбу за друге місце в чемпіонаті української Прем'єр-ліги обіцяє закінчення сезону 2019/20 років.

І якщо з чемпіоном питання фактично вирішено - Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю з 62 очками в доробку, то на 2 сходинку, а разом з нею на путівку до ліги чемпіонів претендують одразу 4 команди. Десна, Зоря й Динамо за 8 турів до завершення першості мають по 46 очок. В Олександрії наразі 43 очки та 5 сходинка.

Отож, наше питання: Хто найбільше заслуговує на срібні медалі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги?

 

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