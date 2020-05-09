Джерело - Чемпіон.

Уже за кілька годин, в американському місті Джексонвілль, розпочнеться турнір зі змішаних єдиноборств - UFC-249.

Під час бійцівського вечора відбудеться одразу 11 поєдинків. До вашої уваги промо-відео до головного поєдинку вечора Фергюсон - Гейджи.

The boogeyman is back in 24 hours 🕶 #UFC249 - LIVE on ESPN+ PPV ➡️ https://t.co/ApoFOixDto pic.twitter.com/hR7MPUoajq — UFC (@ufc) May 8, 2020

Нагадаємо, на нашому сайті ви зможете подивитися бій за звання тимчасового чемпіона в легкій вазі між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гейджи. Також до вашої уваги пряма трансляція всього бійцівського шоу.

Раніше повідомлялося, що в бразильського бійця Роналду Соузи виявили коронавірус і його поєдинок проти Юрая Голли скасовано.

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