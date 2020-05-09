UFC-249: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У ніч з 9 на 10 травня в Джексонвіллі (Флорида, США) відбудеться грандіозний турнір UFC-249.
У рамках бійцівського вечора заплановано 12 поєдинків, проте як стало відомо напередодні, у бразильця Роналду Соузи виявили коронавірус і його бій проти Юрая Голла відмінено. Повний розклад боїв ТУТ.
Турнір розпочнеться орієнтовно о 1:30 за київським часом. Пряма трансляція усіх боїв онлайн буде доступна на Чемпіоні.
Плеєр з трансляцією з'явиться у цій новині ближче до початку турніру.
Також наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою вечора Фергюсон - Гейджи.