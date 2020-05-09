 Тони Фергюсон - Джастин Гейджи смотреть онлайн 9.05.2020 LIVE-трансляция | ММА | Champion.com.ua
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Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE

Сьогодні 09:51 962 0
Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американські бійці ММА Тоні Фергюсон і Джастін Гейджи, у головному бою основного карду UFC-249, проведуть поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу в легкій вазі.

Бій відбудеться у Джексонвіллі (Флорида, США) у ніч з 9 на 10 травня. (Бій, як і весь турнір відбудеться без глядачів).

Орієнтовний початок чемпіонського двобою о 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи онлайн буде доступна на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде активним за годину до початку бою.

На нашому сайті також буде доступна трансляція всього турніру, у якому крім головного поєдинку пройдуть ще 11 двобоїв. Також, уже традиційно, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

Нагадаємо, Фергюсон мав зустрітися 18 квітня з Хабібом Нурмагомедовим, проте спочатку росіянин відмовився, мотивуючи своє рішення пандемією коронавірусу, а потім і сам турнір було перенесено через ту саму причину.

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