Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті

Джерело - Чемпіон.

Кар'єра Моніки Селеш почалася з восьми перемог на турнірах Grand Slam за 2,5 року, але перервалася 27 років тому. 30 квітня 1993 року на турнірі в Німеччині вона отримала удар ножем в спину від фаната Штеффі Граф, яку позбавила лідерства в рейтингу.

Передісторія

В кінці 1980-х в тенісі домінувала німкеня Штеффі Граф. З 1988 по 1990 рік вона виграла Олімпіаду, а також дев'ять з 12 турнірів серії Grand Slam і 3,5 року була першою ракеткою світу - це рекордний показник серед жінок.

Югославка Моніка Селеш молодша Графт на чотири роки. Вона увірвалася у світову тенісну еліту в 15 років, в 1989 році дійшовши на півфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Через рік тенісистка виграла змагання в Парижі, вперше перемігши на турнірі найпрестижнішої категорії. У фіналі Селеш обіграла Граф в двох сетах і до сих пір залишається наймолодшою ​​чемпіонкою Ролан Гарросу і єдиною тенісисткою, яка перемагала у Франції три рази поспіль.

У 1991 і 1992 роках домінувала вже Селеш. Вона виграла шість з восьми турнірів Grand Slam і 11 березня 1991 го позбавила Граф звання найкращої тенісистки світу, зійшовши на вершину рейтингу. За ті два роки Граф з найбільш престижних змагань змогла виграти тільки Вімблдон. При цьому в 1991 році Селеш в Лондоні не виступала через травму, а в 1992-му дійшла до фіналу.

Граф двічі знову ставала лідером рейтингу, але в цілому провела на вершині всього чотири тижні. Після перемоги на US Open-1991 югославка знову стала першою і не опускалася з цієї позиції два роки.

Напад

Перший турнір Grand Slam у 1993 році знову виграла Селеш, перемігши у вирішальному матчі Граф в трьох партіях.

30 квітня югославська тенісистка проводила чвертьфінальну зустріч турніру в Гамбурзі, в якій зустрічалася з болгаркою Магдаленою Малєєвою і вела з рахунком 6:4, 4:3. Під час перерви між геймами один з німецьких уболівальників підбіг до перегородки, що відділяла трибуни від корту, і вдарив Селеш ножем.

Ніж увійшов в спину Селеш на 1,5 см, не зачепивши хребет. Відразу після нападу вона навіть встала і підійшла до сітки, але незабаром впала на корт. Тенісистці була надана перша допомога, після чого її доставили в лікарню.

Нападника схопили охорона і брат Селеш Золтан. Ним виявився німець Гюнтер Пархам.

Наслідки

На суді Пархам заявив, що, бувши шанувальником Граф, хотів допомогти їй повернутися на перше місце рейтингу, напавши на Селеш. Німець був визнаний нездоровим психічно, засуджений до двох років обмеження волі та направлений на примусове лікування.

Травма, нанесена Селеш, не являла небезпеки для життя. Проте тенісистка припинила виступи. Її будинок у Флориді був обнесений високим парканом, всередині встановили різноманітні охоронні системи.

За відсутності Селеш Граф виграла чотири турніри Grand Slam поспіль.

Повернення

За перші роки кар'єри Селеш перемогла в 32 змаганнях, в тому числі у восьми турнірах Grand Slam. Вона повернулася на корт влітку 1995-го в момент домінування Граф: в 1995 і 1996 роках німкеня стала першою на всіх турнірах вищої категорії, крім Australian Open.

Селеш повернулася до змагань лідером рейтингу, але першу сходинку ділила з Граф. Таке рішення Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняла як виняток, з огляду на те, що на момент перерви у виступах югославка була першою ракеткою світу.

Перше змагання після відновлення кар'єри Селеш виграла 20 серпня 1995 року, перемігши у фіналі турніру серії Masters в Канаді Аманду Кетцер з ПАР. Потім виступала на вищому рівні до 2003 року, завоювавши за цей час ще 20 титулів. Але перемога на турнірі Grand Slam у Селеш після паузи була тільки одна - в Австралії у 1996 році.

Перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії і фінал US Open в 1996 році, фінал Ролан Гаррос -1998, бронза на Олімпіаді в Сіднеї і три Кубка Федерації - так виглядає послужний список тенісистки після повернення. Для будь-якої іншої це схоже на мрію, але тільки не для Моніки. Адже перший рядок світового рейтингу їй більше не підкорився, як недосяжним залишився кар'єрний (в ідеалі - календарний) Великий шлем. Всі помічали: Селеш бракує колишнього вогню в очах, вона грає ніби через силу. А на початку нульових почалися травми, які остаточно підвели під кар'єрою спортсменки риску. Важко сказати, на скільки відсотків вона встигла себе реалізувати, але за визнанням фахівців найталановитіша тенісистка кінця 20 століття.

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