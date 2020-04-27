Джерело - Чемпіон.

27 квітня 2014 року в рамках 36-го туру АПЛ Ліверпуль приймав Челсі. На той момент "червоні" з 80-ма очками лідирували в турнірній таблиці, у Манчестер Сіті було на 3 пункти менше.

У кінцівці першого тайму капітан Ліверпуля Стівен Джеррард помилився з прийомом в середині поля, після чого ще й послизнувся, подарувавши кілька метрів фори супернику, Демба Ба цим подарунком скористався повною мірою.

У кінцівці матчу Вілліан лише подвоїв перевагу Челсі, а Манчестер Сіті в тому турі переміг на виїзді Евертон і вийшов на перше місце внаслідок кращої різниці забитих і пропущених (саме цей показник є головним при рівності очок у АПЛ).

У наступному турі Ліверпуль зіграв внічию з Крістал Пелас і остаточно попрощався з мрією взяти титул вперше з сезону 1989/90. Стівен Джеррард завершив кар'єру, так і не вигравши золоту медаль АПЛ.

SIX years ago today... that Steven Gerrard slip. 😬 pic.twitter.com/J2dtU3kLrL — SPORTbible (@sportbible) April 27, 2020

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