На карантині. Про футбол та вірус, Усика, Алієва й збірну у 2021

Джерело - Чемпіон.

Дуже обережно, на Старгород спорт зібрались футболісти Олександр Яценко, Руслан Зарубін та журналіст Дмитро Клименко. Розмовляли з ведучим Павлом Посоховим про те, як живуть "футбольні наркомани" без футболу. Обговорили чи фейк коронавірус, та чи лікує від нього молитва і поцілунок ікони. Як розгрібатимуть ситуацію з перенесенням матчів у топових чемпіонатах та в Україні. А ще якою буде збірна на Євро через рік. Хто втратить позиції, а хто увірветься до складу? Ну і чемпіонати Нікарагуа та Білорусі оминути також не могли.

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