 Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий український легкоатлет потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
Вчора 14:39 2457
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 00:03 4797 1
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
Вчора 22:25 144
Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020
Вчора 21:54 750
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Вчора 15:38 2166
Легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом
21.03.2020 22:04 3182
Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере
21.03.2020 14:48 4727 12
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
20.03.2020 17:54 3874 20
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
20.03.2020 17:13 2016 2
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
20.03.2020 14:12 348
Блоги
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі
Коронавірус і тренування: правила поведінки в спортзалі Андрій Твердохліб
Вчора 11:57 281
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук
Про Палкіна, Шаблія, Вацка, Луніна, Димінського і багатьох інших - Олег Смалійчук Valeriy Ruchka
Вчора 09:00 1839
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1495
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2057
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1372 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 324
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2068 1
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
21.03.2020 14:32 2079
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу Valeriy Ruchka
20.03.2020 20:25 5732
Шовковський показав як божеволіє на карантині
Шовковський показав як божеволіє на карантині Valeriy Ruchka
20.03.2020 14:25 1691
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:03 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 4797 1
22 Березня 2020
23:54 Футбол Суркіс: Контракти мають виконуватися, футболісти ж не винні у ситуації з коронавірусом 241
23:39 Футбол Дибала став прикладом несправедливого ставлення до інфікованих коронавірусом 548
23:25 Автоспорт Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус 283
23:10 Легка атлетика 96 українських легкоатлетів та їх тренерів продовжують підготовку до Олімпіади за кордоном 120
22:55 Бокс Арум: Залиште Пакьяо у спокої, він старий і неконкурентоспроможний 404
22:40 Футбол Манчіні: Через коронавірус загинув мій друг, ми не готові до пекла 802
22:25 Футбол Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком 144
22:10 Футбол Президент клубу Серії А: Коронавірус - це чума і у цьому році більше не можна грати 297
21:54 Євро-2020 Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020 750
21:40 Футбол Екс-гравець Реала розкритикував іспанських політиків через коронавірус 535
21:25 Футбол Смалійчук не жалкує, що обізвав фанатів Карпат вівцями, і готовий зробити це знову 381
21:10 Футбол Лідери Барселони погодилися на зниження зарплати 439
20:55 Футбол Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ 561
20:40 Футбол Циганков має поважну причину порушувати карантин 1435
20:25 Футбол Клуб Першої ліги ще не отримав заборону на реєстрацію гравців, для цього потрібно рішення КДК 161
20:09 Футбол Яремчук потрапив до десятки найкращих бомбардирів тріо Європи 863
20:05 Футбол Слуцьк - Славія-Мозир 3:1. Огляд матчу 411
19:55 Бокс Пакьяо - про коронавірус: Я не боюся померти 735
19:51 Футбол Белшина - ФК Мінськ 1:3. Огляд матчу 396
19:40 Футбол Колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП 830
19:25 Футбол Роналду здав тест на коронавірус 788
19:09 Футбол Каштру зробив дивну заяву про спалах коронавірусу 2225
18:55 Футбол Барселона знайшла несподівану заміну Умтіті 561
18:50 Блог Усика висміяли за його висловлювання про коронавірус 1130 1

Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Сьогодні 00:03 Valeriy Ruchka 4797 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
#коронавірус

Джерело - Чемпіон.

У світі все більше людей інфікуються коронавірусом. Ми вирішили зробити добірку спортсменів які уже захворіли. 

Футбол

23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Ганновер офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані.

У трьох гравців англійського Лестера виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.

Сампдорія повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. 

Виявили коронавірус і в головного тренера Арсенала Мікеля Артети

19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой.

Одразу в чотирьох гравців Сампдорії - Омара Коллі, Альбіна Екдаля, Антоніно ла Гумін, Мортен Торсбі і доктора команди Амедео Балдарі результати тестів на COVID-19 дали позитивний результат.

Німецький захисник Падерборна Лука Кіліан заразився коронавірусом.

Легендарного Дієго Марадону ізолювали через підозру на коронавірус.

Захисник Валенсії Есекьель Гарай заразився коронавірусом.

Нападник іспанського Ельче Жонатас заразився коронавірусом.

Хворобу виявили у французького півзахисника Ювентусу Блеза Матюїді.

У гравця німецької Герти виявили коронавірус. Поки прізвища футболіста не називають.

У півзахисника Верони Маттіа Дзакканьї був виявлений коронавірус.

Еспаньйол оголосив про шість випадків зараження коронавірусом. Їх прізвища не відомі.

У Фіорентині 10 працівників захворіли на коронавірус, у Сампдорії - 15.

Півзахисник Шаньдунь Лунен Маруан Феллаїні захворів на коронавірус.

Колишній президент клубу Перголеттезе, що виступає в серії С, Андреа Мікелі помер від коронавірусу.

Баскетбол

У гравця баскетбольного клубу Реал Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Гравці команди НБА Юти Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом.

Партнер українця Святослава Михайлюка по Детройту Крістіан Вуд заражений коронавірусом.

Чотири гравці Брукліна захворіли на коронавірус. Їх прізвища не називають.

У нападника Брукліна Кевіна Дюранта виявлено коронавірус.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()