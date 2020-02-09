Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах

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У 23 турі Серії А відбудеться легендарне міланське дербі Інтер - Мілан.

Загалом команди зіграли між собою 182 гри. Невеличка перевага на боці нерадзуррі - 68 перемог проти 57 у россонері. Ще 57 матчів завершилися нічиєю.

Мілан не може виграти у свого головного "ворога" вже 8 матчів поспіль. Остання перемога червоно-чорних датується 31 січня, 2016 року. Тоді Мілан розгромив Інтер - 3:0.

Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера

Найцікавіші цифри міланського дербі:

Матчі:

182

Перемоги:

Інтер - 68 / Мілан - 57

Нічиї:

57

Забиті м'ячі:

Інтер - 249 / Мілан - 233

Різниця м'ячів:

Інтер (+16) / Мілан (-16)

Найбільша перемога:

Інтер - 5:1 (24 березня, 1974), 4:0 (2 квітня, 1967) / Мілан 6:0 (11 травня, 2001)

Найрезультативніший матч:

6:5 (6 листопада, 1949)

Найрезультативніша нічия:

4:4 (6 лютого, 1949)

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