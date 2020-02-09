Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах

Джерело - Чемпіон.
У 23 турі Серії А відбудеться легендарне міланське дербі Інтер - Мілан.
Загалом команди зіграли між собою 182 гри. Невеличка перевага на боці нерадзуррі - 68 перемог проти 57 у россонері. Ще 57 матчів завершилися нічиєю.
Мілан не може виграти у свого головного "ворога" вже 8 матчів поспіль. Остання перемога червоно-чорних датується 31 січня, 2016 року. Тоді Мілан розгромив Інтер - 3:0.
Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера
Найцікавіші цифри міланського дербі:
Матчі:
182
Перемоги:
Інтер - 68 / Мілан - 57
Нічиї:
57
Забиті м'ячі:
Інтер - 249 / Мілан - 233
Різниця м'ячів:
Інтер (+16) / Мілан (-16)
Найбільша перемога:
Інтер - 5:1 (24 березня, 1974), 4:0 (2 квітня, 1967) / Мілан 6:0 (11 травня, 2001)
Найрезультативніший матч:
6:5 (6 листопада, 1949)
Найрезультативніша нічия:
4:4 (6 лютого, 1949)
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