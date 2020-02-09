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Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах

Сьогодні 19:36 Андрій Твердохліб 132 0
Інтер - Мілан: історія Derby della Madonnina в цифрах

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі Серії А відбудеться легендарне міланське дербі Інтер - Мілан.

Загалом команди зіграли між собою 182 гри. Невеличка перевага на боці нерадзуррі - 68 перемог проти 57 у россонері. Ще 57 матчів завершилися нічиєю.

Мілан не може виграти у свого головного "ворога" вже 8 матчів поспіль. Остання перемога червоно-чорних датується 31 січня, 2016 року. Тоді Мілан розгромив Інтер - 3:0.

Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера

Найцікавіші цифри міланського дербі:

Матчі:
182
 
Перемоги:
Інтер - 68 / Мілан - 57
 
Нічиї:
57
 
Забиті м'ячі:
Інтер - 249 / Мілан - 233
 
Різниця м'ячів:
Інтер (+16) / Мілан (-16)
 
Найбільша перемога:
Інтер - 5:1 (24 березня, 1974), 4:0 (2 квітня, 1967) / Мілан 6:0 (11 травня, 2001)
 
Найрезультативніший матч:
6:5 (6 листопада, 1949)
 
Найрезультативніша нічия:
4:4 (6 лютого, 1949)

Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina

 

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