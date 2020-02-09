Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота Інтера

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 лютого, відбудеться легендарне міланське дербі - Derby della Madonnina.

У 23 турі Серії А Інтер прийматиме Мілан. Початок матчу о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на Чемпіоні.

Значний слід у міланських дербі залишив і легендарний український форвард Андрій Шевченко. На рахунку Шеви 14 голів у ворота Інтера.

Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina

Одним з найпам'ятніших епізодів у кар'єрі Шевченка в Мілані є гол у ворота Інтера в півфіналі Ліги чемпіонів 2002/03. Гол, який вивів россонері в фінал, у якому Шевченко і компанія перемогли Ювентус у серії пенальті.

Перший матч, у якому номінальним господарем був Мілан, команди зіграли внічию - 0:0. Матч-відповідь завершився - 1:1. Саме за рахунок голу на чужому полі, який Шевченко забив на 45-й хвилині матчу, Мілан пробився у фінал чемпіонської Ліги.

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