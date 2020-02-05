Джерело - Чемпіон.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) опублікував в Instagram вірш з критикою "голослівних хлопців".

Судячи з усього, вірш, адресований учаснику АТО і засновнику мережі Pizza Veterano Леоніду Остальцеву. Той в ефірі передачі "Є СЕНС" на 5 каналі розкритикував Усика, Ломаченка та інших.

"Нас оточують не тільки Ломаченко, Усики, Портнови, Богдани та інші мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні, які не бояться називати речі своїми іменами, і при всьому цьому чесно заявляють, що я - українець, і я цим пишаюся ", - сказав Остальцев.

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