 Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса

Сьогодні 13:39 Андрій Твердохліб 419 0
Чемпіон згадує останні поєдинки сьогоднішніх суперників
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 25 на 26 січня, у Брукліні відбудеться бій-елімінатор у середній вазі між українцем Іваном Редкачем і американцем Денні Гарсією.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Переможець двобою стане обов'язковим претендентом на титул за версією WBC.

Згадуємо останні поєдинки поєдинки суперників.

Іван Редкач, 1 червня 2019 року, у сьомому раунді нокаутував Девона Александера:

Денні Гарсія, 20 квітня 2019 року, також у сьомому раунді відправив у нокаут Андріана Гаранадоса:

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