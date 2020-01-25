Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.

Український середньоваговик Іван Редкач (23-4-1, 18КО) зустрінеться у бою-елімінаторі за версією WBC з американцем Денні Гарсією (35-2-0, 21КО).

Головний поєдинок відбудеться у рамках грандіозного боксерського вечора Premier Boxing Champions Ела Хеймона, 26 січня, у Брукліні на арені Barclays Center (Нью-Йорк, США).

Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію головного бою боксерського вечора в Брукліні Редкач - Гарсія наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Нагадаємо, Денні Гарсія володів титулом WBC з 2012 по 2015 та з 2016 по 2017 роки. Також американець був чемпіоном світу WBA (Super) у 2012-2015 роках.

В останньому поєдинку, який відбувся 1 червня 2019 року Редкач нокаутував Девона Александера, а Гарсія, 20 квітня, відправив у нокаут у 7 раунді Адріана Гаранадоса.

Також у рамках Premier Boxing Champion непереможний український боксер другої легкої (55 кг) вагової категорії Арнольд Хегай (16-0-1, 10КО) у десятираундовому поєдинку побореться за титул IBO та інтерконтинентального чемпіона WBO з американцем Стефеном Фултоном (17-0-0, 8КО). Переможець стане обов'язковим претендентом на чемпіонський бій за версією WBC.