Колишній футболіст Динамо Тарас Михалик влаштував бійку під час турніру з футзалу у Луцьку Різдвяна коляда.

Михалик, який виступає за Волинь, зіграв на турнірі Різдвяна коляда Прип’ять. У півфінальному матчі його команда зустрічалася з Іквою. Михалик після серії фолів суперників влаштував на майданчику бійку та був вилучений.

Попри це, Прип’ять перемогла 3:1, а у фіналі, без дискваліфікованого Михалика, переграла Духче та стала переможцем турніру.

Команда Михалика виступала на турнірі в Луцьку в ігровій формі московського Локомотива, за який раніше грав українець, з логотипом Російських залізниць.

Тарас Михалик виступав за Локомотив з 2013 до 2019 року. За Динамо грав із 2006 до 2013 року та був капітаном команди, за часів роботи у Києві нинішнього тренера Локомотива - росіянина Юрія Сьоміна.

Також виступав за київський ЦСКА та Закарпаття. У складі збірної України Тарас Михалик зіграв 32 матчі. У 2006 році став віце-чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної України.

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