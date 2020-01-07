Геніальні паси, переможні голи та скандальні витівки. Чим запам'ятався українським уболівальникам Денис Гармаш

Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому півзахисник Динамо Денис Гармаш на правах оренди перейшов у стан турецького середняка - Різеспора.

І хоча оренда діятиме всього півроку, щось підказує автору цих рядків, що Дениса в Динамо та й в українському футболі ми більше не побачимо. Гармаш грав за Динамо протягом 12 років, а отже клуб зі столиці покинула ціла епоха в історії клубу.

Так чим же запам'ятався українському вболівальнику цей, без перебільшення, талановитий футболіст, який так і не зміг стати справжньою зіркою, хоча багато хто й пророкував 19 номеру цю роль.

1. Фантастичним переможним голом у фіналі чемпіонату Європи U-20 2009 року:

2. Геніальном пасом на Ярмоленка у виїзній грі кваліфікації Ліги чемпіонів 2012 року:

3. Феноменальною грою проти Порту в Лізі чемпіонів 2015/16:

4. Голом-красенем у ворота Наполі в Лізі чемпіонів 2016/17:

5. Скандальним вилученням імені Вакса, яке спричинило бійку навіть між лавами запасних Шахтаря й Динамо:

6. Непристойними жестами на адресу вболівальників Шахтаря:

7. Назвав Тараса Степаненка гнилою людиною:

8. Кивком у голову Жуніора Мораеса:

9. Переможним голом у ворота Шахтаря у грі за Суперкубок України 2019 року:

10. Зворушливою, майже батьківською любов'ю Юрія Сьоміна:

Отже, незважаючи на всю свою неоднозначність, український футбол покинув яскравий та харизматичний футболіст, сильна футбольна особистість, який грав серцем, не був байдужим до гри, як і ми до самого Дениса...

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