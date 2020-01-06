Джерело - Чемпіон.
Завдяки переходу Дениса Гармаша у Різерспор платіжна відомість киян істотно скоротитися.
Про це розповів журналіст Андрій Шахов у Facebook.
"Гармаш і Морозюк знову одноклубники! Я багато критикував Дениса. Перш за все за нестриманість. Він дійсно був бомбою уповільненої дії, яка могла вибухнути в будь-який момент і незрозуміло, в який бік летіло її вміст. Однак Денису не можна було відмовити ні в таланті, ні в віддачі. Він не відбував номер.
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Останнім часом він перестав бути важливою фігурою в команді, тому, впевнений, що Динамо розставання з ним переживе безболісно, зате платіжна відомість, по ідеї, істотно скоротитися. Так що, думаю, це трансфер піде на благо всім трьом сторонам - клубам і, сподіваюся, самому гравцеві", - розповів Шахов.
Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.