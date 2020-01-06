Завдяки переходу Дениса Гармаша у Різерспор платіжна відомість киян істотно скоротитися.

Про це розповів журналіст Андрій Шахов у Facebook.

"Гармаш і Морозюк знову одноклубники! Я багато критикував Дениса. Перш за все за нестриманість. Він дійсно був бомбою уповільненої дії, яка могла вибухнути в будь-який момент і незрозуміло, в який бік летіло її вміст. Однак Денису не можна було відмовити ні в таланті, ні в віддачі. Він не відбував номер.