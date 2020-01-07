Пошкодили статую ще одного футболіста

Зловмисники пошкодили статую півзахисника Інтера Алексіса Санчеса, розташовану в чилійському місті Токопілья.

Про це повідомляє The Sun.

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Невідомі розбили передню частину голови, роздряпали футболку, а також частково пошкодили праву ногу пам'ятника.

Інцидент шокував багатьох жителів Токопільї, де і народився Санчес. Алексіс є одним з найпопулярніших гравців збірної Чилі - в складі національної команди він двічі перемагав на Кубку Америки, а також ставав срібним призером Кубка конфедерацій.

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