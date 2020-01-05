Це не перший акт вандалізму стосовно статуї Ібрагімовича.

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 4 на 5 січня невідомі вчинили акт вандалізму стосовно пам'ятника форварда Мілана Златана Ібрагімовича.

Статуї підпиляли ноги, в результаті чого вона впала на бік на огорожу. Також відзначимо, що на голову скульптури був натягнутий чорний светр з жовтим написом Швеція, а біля постаменту було залишено напис "прибрати".

Це не перший акт вандалізму стосовно статуї Ібрагімовича. Раніше пам'ятник намагалися підпалити бенгальськими вогнями, а також відпиляли ніс і палець на нозі.