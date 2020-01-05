 Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона | Блоги | Champion.com.ua
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Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона

Сьогодні 12:46 Valeriy Ruchka 229 0
Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив фантастичний сейв у матчі проти Вулвергемптонона

Джерело - Чемпіон.

Запасний голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро став одним із головних героїв кубкового протистояння із Вулвергемптоном (0:0).

Один із сейвів Ромеро став насправді дивовижним. Після подачі кутового Вулвз м'яч опинився на куті воротарського майданчика, звідки потужно пробив Мет Догерті. Проте, досвідчений кіпер неймовірним чином парирував цей постріл.

Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона став для Серхіо Ромеро 52-м у светрі Юнайтед. Важливо, що з них 33 матчі аргентинський воротар завершив "сухим", а пропустив лише 24 м'ячі.

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