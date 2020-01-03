Дружина Морозюка запідозрила Роналду у фальшивому романі

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Ірина Морозюк, дружина колишнього півзахисника Динамо Миколи Морозюка, який зараз виступає в Туреччині, запідозрила португальського нападника Ювентуса Кріштіану Роналду в фальшивому романі з Джорджиною Родрігес.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Я одна не вірю в шлюб Роналду і Джорджини? Як на мене, це чистий цирк. Мало того, що вона взялася з нізвідки, так вона ще максимально нежива, як аксесуар. Розмовляти взагалі вміє?
Неначе це шлюб для людей. Щоб не ставили питань. Ну і нянька для дітей. Але точно не любов усього життя. Це особисто моя думка.
Багато говорили, що Кріштіану гей, але я не зовсім вірила або не хотіла в це вірити. Але після появи його панянки я прям задумалася. Може, і справді?
Ну, реально, блін! Роналду - нарцис, і це видно. Ну не міг він з усіх 90% жінок світу, які хочуть бути з ним, взяти її. Чому 90%? Решта 10% - це сліпі баби і я.
Я нічого поганого не хочу сказати про Джорджини - вона симпатична дівчина, взагалі нічого особистого. Але вона точно не для нього. Ну ось прям ні на 1% я не вірю в їх відносини ", - написала Ірина.
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