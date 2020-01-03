 Дружина Морозюка запідозрила Роналду у фальшивому романі | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА
Вчора 17:41 1250
Пономарьов: Готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду тренера збірної України
Сьогодні 11:25 444
Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів
Сьогодні 07:14 508
Відео дня. ТОП-100 найкращих моментів десятиліття в НБА
Сьогодні 06:33 355
Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу
Вчора 20:09 608 2
Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс
Вчора 14:57 764
Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа
Вчора 13:29 3989
Рома хотіла підписати Яремчука
Вчора 12:32 1646
Президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер
Вчора 10:34 1918
Карпати хочуть створити потужний клуб
Вчора 08:46 2287
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:40 Футбол Європейський клуб відмовився продавати форварда у Динамо 21
13:25 Фігурне катання Чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну 65
13:19 Бокс В андеркарді бою Далакян - Перес відбудеться турнір у незвичному форматі - "Ти-чемпіон" 197
13:10 Біатлон Екгофф: У Франції вболівальники аплодують промахам норвежців 171
12:54 Блог У чемпіонаті НХЛ було забито феноменальний гол 211
12:51 Футбол Ювентус зацікавився захисником клубу Серії С 145
12:33 Блог Кополовець VS Кобін - пенальті челендж. Батл харизматичних легенд українського футболу - ТРЕНДЕЦЬ 99
12:33 Теніс Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям 427
12:31 Пряма трансляція Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 78
12:18 Пряма трансляція Хетафе - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 71
12:15 Футбол Анчелотті потрібен півзахисник Ювентуса 317
12:10 Блог Дружина Морозюка запідозрила Роналду у фальшивому романі 240
11:57 Футбол Ліон відхилив пропозицію Челсі щодо Дембеле 133
11:41 Футбол Визначено найкращого бразильського гравця в Європі 580
11:27 Блог Найкращі голи 2019 року в НХЛ 132
11:25 Шахи Пономарьов: Готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду тренера збірної України 444
11:10 Футбол Ювентус підписав півзахисника Аталанти 299
10:51 Теніс Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені 141
10:33 Футбол Лемпард визначив головну трансферну ціль Челсі 540
10:15 Баскетбол Денвер переграв Індіану, Денвер переміг Індіану. Результати матчів НБА 132
10:08 Блог Мак-Грегор - Серроне: промо-ролик бою 288
09:57 Футбол Тоттенгем знайшов заміну Еріксену в Атлетіко 245
09:54 Футбол АПЛ: Результати та огляд 21 туру 354
09:41 Хокей Арізона перемогла Анагайм, Коламбус здолав Бостон. Результати матчів НХЛ 151
09:25 Хокей Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську 164

Дружина Морозюка запідозрила Роналду у фальшивому романі

Сьогодні 12:10 Valeriy Ruchka 240 0
Дружина Морозюка запідозрила Роналду у фальшивому романі

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Ірина Морозюк, дружина колишнього півзахисника Динамо Миколи Морозюка, який зараз виступає в Туреччині, запідозрила португальського нападника Ювентуса Кріштіану Роналду в фальшивому романі з Джорджиною Родрігес.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я одна не вірю в шлюб Роналду і Джорджини? Як на мене, це чистий цирк. Мало того, що вона взялася з нізвідки, так вона ще максимально нежива, як аксесуар. Розмовляти взагалі вміє?

Неначе це шлюб для людей. Щоб не ставили питань. Ну і нянька для дітей. Але точно не любов усього життя. Це особисто моя думка.

Багато говорили, що Кріштіану гей, але я не зовсім вірила або не хотіла в це вірити. Але після появи його панянки я прям задумалася. Може, і справді?

Ну, реально, блін! Роналду - нарцис, і це видно. Ну не міг він з усіх 90% жінок світу, які хочуть бути з ним, взяти її. Чому 90%? Решта 10% - це сліпі баби і я.

Я нічого поганого не хочу сказати про Джорджини - вона симпатична дівчина, взагалі нічого особистого. Але вона точно не для нього. Ну ось прям ні на 1% я не вірю в їх відносини ", - написала Ірина.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()