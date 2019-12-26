Джошуа сказал, что хочет биться с Усиком в ближайшее время

Легендарный боец Энтони Джошуа в начале декабря победил Энди Руиса и взял реванш за летнее поражение, вернув себе статус чемпиона мира по трем версиям WBA, WBO и IBF. Теперь перед британским боксером стоит непростой выбор – с каким оппонентом драться в первую очередь. По данным Bet ON Украина, в этой истории не все зависит от самого Джошуа.

Его главными соперниками являются украинский боксер Александр Усик и болгарский спортсмен Кубрат Пулев. Усик выиграл дебютный бой в супертяжелой весовой категории у Чазза Уизерспуна этой осенью, получив статус обязательного претендента на титул WBO. Именно против украинца Джошуа и будет биться по этой версии. Что касается Пулева, то 38-летний болгарский чемпион, который победил в двадцати восьми из двадцати девяти боев за свою карьеру, является претендентом на пояс IBF. Интересно, что единственное поражение Пулеву нанес украинец Владимир Кличко, когда в 2011 году они сражались сразу за пять титулов – IBF, IBO, WBO, WBA Super, The Ring.

WBO и IBF также будут выбирать даты для боев Джошуа, поэтому мнение этих организаций также придется учитывать. Однако сам британец признался в интервью СМИ, что в первую очередь хочет биться именно против Усика. По словам Джошуа, именно украинский боксер добился более серьезных достижений, победив на Олимпийских Играх и став абсолютно лучшим в тяжелом весе, после чего перешел в супертяжелый. Энтони также отдает должное таланту и мастерству Пулева, однако тот путь, который проделал Усик, восхищает действующего чемпиона мира.

Однако вероятность того, что Джошуа сперва встретится с Усиком, довольно мала. IBF потребует провести свой бой раньше, боссы этой организации дали тридцать дней Джошуа и Пулеву для того, чтобы они договорились о совместном поединке. К тому же сам Усик перед поединком с Энтони хотел бы провести еще один бой. Ближайшим соперником украинца станет Дерек Чисора – предположительно, этот бой пройдет в Манчестере в марте следующего года. Усик хотел бы попросить WBO, чтобы на эту встречу организация ввели титул временного чемпиона мира. Однако подтверждения этой информации от WBO все еще не поступило.

Эксперты уверены в том, что Усик одержит вторую победу в супертяжелом весе. Несмотря на опыт и класс Чисоры, молодой Усик находится в слишком хорошей форме. Букмекерская контора Париматч считает его фаворитом этого матча. Усик победил во всех семнадцати боях за свою карьеру, и букмекер предлагает коэффициент 1.12 на его победу в поединке с Чисорой. А вот уже после этого боя Александр сможет встретиться с Джошуа, чтобы поспорить за титул чемпиона WBO. Эксперты предполагают, что бой между Усиком и Джошуа может состояться летом следующего года.

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