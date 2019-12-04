Джерело - Чемпіон.

Уболівальники клубу Американської хокейної ліги Херші Беарс встановили новий світовий рекорд, запустивши на лід 45,650 плюшевих іграшок. Це сталося на матчі проти Гартфорда, коли гол забив захисник Крістіан Юос, який в 2018 році виграв Кубок Стенлі разом з Вашингтоном.

Глядачі побили торішній рекорд, коли на льоду виявилося 34 798 іграшкових звірів.

Варто відзначити, що кидання плюшевих іграшок на лід - щорічна акція, яка проводиться напередодні католицького Різдва. Глядачі приносять з собою іграшки і кидають їх на лід після першого забитого голу. Потім їх збирають і використовують як подарунки в благодійних цілях.

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