Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв

Він більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у стані двох непримиримих суперників - Дніпра та Металіста. І в Харкові, і в Дніпрі вболівальники і сьогодні підходять до Валяєва, щоб взяти автограф. Розмова з ним вийшла насиченою, емоційною та довгою, тому ми вирішили її розділити на дві частини. Тут пропонуємо о вашої уваги частину другу!

Першу частину інтерв'ю ексгравця Дніпра, Металіста та збірної України дивіться за посиланням.

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