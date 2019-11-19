 Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв | Блоги | Champion.com.ua
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Шлях на Євро. Відеоогляд матчів збірної України на груповому етапі відбору
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Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу
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Світоліна назвала амбітну ціль на наступний сезон
Вчора 18:36 1307
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Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
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Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
Вчора 17:38 293
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Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв

Сьогодні 11:43 Valeriy Ruchka 197 0
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв

Він більшу частину своєї ігрової  кар'єри провів у стані двох непримиримих суперників - Дніпра та Металіста. І в Харкові, і в Дніпрі вболівальники і сьогодні підходять до Валяєва, щоб взяти автограф. Розмова з ним вийшла насиченою, емоційною та довгою, тому ми вирішили її розділити на дві частини. Тут пропонуємо о вашої уваги частину другу!

Першу частину інтерв'ю ексгравця Дніпра, Металіста та збірної України дивіться за посиланням.

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