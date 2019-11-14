Про Дніпро та мир в рідній Макіївці - Валяєв

Джерело - Чемпіон.

Сергій Валяєв більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у стані двох непримиримих суперників - Дніпра та Металіста. І в Харкові, і в Дніпрі вболівальники і сьогодні підходять до Валяєва, щоб взяти автограф.

На YouTube каналі Сторгород з'явилося відео інтерв'ю з футболістом. Розмова з ним вийшла насиченою, емоційною та довгою, тому вирішили її розділити на дві частини.

Частина 1:

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