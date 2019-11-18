В рамках другого дивізіону чемпіонату Нідерландів Ден Босх і Ексельсіор зіграли внічию в 15-му турі з рахунком 3:3.

Однак найцікавіше в цьому матчі далеко не рахунок, а те, що відбувалося в першому таймі. Суддя змушений був зупинити поєдинок через расистські образи у бік півзахисника гостей Ахмада Мендеса Морейри.

⛔ | FC Den Bosch - Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.



"Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 November 2019

В кінці першої половини зустрічі Морейра забив гол і вивів свою команду вперед, після чого почав підбігати до фанатів і прикладати долоні до вух.

⚽ | Ahmad Mendes Moreira doet het! Hij scoort de 1-2.#dboexc pic.twitter.com/r9xYVOhajB — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 November 2019

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua