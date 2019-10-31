Динамо – Шахтар, топ-розчарування УПЛ і головне питання до Суркіса - ТаТоТаке

Динамо і Шахтар видали найяскравіший матч за останні роки. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський розбираються, завдяки чому так вийшло.

Таймінг випуску:

03:02 - Динамо повністю заслужило на цю перемогу

05:46 - Циганков в центрі — дуже сміливий хід Михайличенка, можливо навіть занадто

09:44 - Пресинг Динамо прибив Шахтар

11:04 - Каштру не знає, як грати проти Динамо

13:41 - Перебудова Шахтаря в другому таймі — це якась пародія

14:45 - Динамо погано реалізовує контратаки

15:44 - Розбираємо суперечливі рішення арбітра

17:26 - Михайличенко правильно зробив, не проводячи заміни

19:54 - Другого голу Динамо не мало бути

21:07 - Чи стане ця перемога переломною для киян?

23:16 - Збірна розчарувань першого кола УПЛ

27:53 - Що таке білд-ап

30:13 - Опинившись перед Суркісом, що ми йому скажемо

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