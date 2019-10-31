Динамо – Шахтар, топ-розчарування УПЛ і головне питання до Суркіса - ТаТоТаке

Динамо і Шахтар видали найяскравіший матч за останні роки. Сергій Болотніков і Михайло Співаковський розбираються, завдяки чому так вийшло.
Таймінг випуску:
03:02 - Динамо повністю заслужило на цю перемогу
05:46 - Циганков в центрі — дуже сміливий хід Михайличенка, можливо навіть занадто
09:44 - Пресинг Динамо прибив Шахтар
11:04 - Каштру не знає, як грати проти Динамо
13:41 - Перебудова Шахтаря в другому таймі — це якась пародія
14:45 - Динамо погано реалізовує контратаки
15:44 - Розбираємо суперечливі рішення арбітра
17:26 - Михайличенко правильно зробив, не проводячи заміни
19:54 - Другого голу Динамо не мало бути
21:07 - Чи стане ця перемога переломною для киян?
23:16 - Збірна розчарувань першого кола УПЛ
27:53 - Що таке білд-ап
30:13 - Опинившись перед Суркісом, що ми йому скажемо
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