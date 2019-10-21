Збірна України - на Євро-2020: яким був шлях команди Андрія Шевченка у відборі

Два роки тому Андрій Шевченко пообіцяв, що збірна України обов'язково вийде з групи у відборі на Євро-2020. Після феєричної перемоги над збірною Португалії, яка фактично гарантувала головній команді вихід з першого місця. емоції вболівальників і гравців зашкалювали.

Профутбол пропонує пригадати найяскравіші моменти матчів відбору та розібратися, у чому секрет успіху команди Андрія Шевченка.

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