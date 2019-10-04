Унікальний гол подвійним ударом через себе з чемпіонату Таїланду

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Одразу два гравці таїландського Нахон Ратчасама забили одночасним ударом через себе у матчі 4-го туру чемпіонату.
В матчі 4-го туру чемпіонату Таїланда гравці Нахон Ратчасама забили подвійним ударом в компенсований час, передає твіттер тайської ліги.
Після флангової передачі два гравці водночас пробили через себе, після чого м'яч залетів у ворота. Варто зазначити, що гол записали на Кріцаду Хемвіпату.
Додамо, що цей гол не допоміг Нахон Ратчасамі – в підсумку команда поступилась із рахунком 3:2.
📺 Tsubasa's☄️Twin Overhead Kick at 🐱Nakhonratchasima Mazda FC⚽️🇹🇭#ToyotaThaileague #ToyotaThaileague2019 #ThaiLeague #ฟุตบอลไทย #บอลไทย #ไทยลีก pic.twitter.com/ADJEgjgcjg— ThaiLeague (@thaileague) 3 October 2019
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