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Унікальний гол подвійним ударом через себе з чемпіонату Таїланду

Сьогодні 15:45 Valeriy Ruchka 406 0
Унікальний гол подвійним ударом через себе з чемпіонату Таїланду

Джерело - ч.

Одразу два гравці таїландського Нахон Ратчасама забили одночасним ударом через себе у матчі 4-го туру чемпіонату.

В матчі 4-го туру чемпіонату Таїланда гравці Нахон Ратчасама забили подвійним ударом в компенсований час, передає твіттер тайської ліги.

Після флангової передачі два гравці водночас пробили через себе, після чого м'яч залетів у ворота. Варто зазначити, що гол записали на Кріцаду Хемвіпату.

Додамо, що цей гол не допоміг Нахон Ратчасамі – в підсумку команда поступилась із рахунком 3:2.

 

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