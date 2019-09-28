Джерело - Чемпіон.

Шведський нападник Златан Ібрагімович в соціальних мережах запустив новий челендж. Він назвав його Matrix Challenge і відразу ж кинув виклик футболістові Полю Погба, тенісистові Новаку Джоковичу, агенту Міно Райолі і чемпіону UFC Хабібу Нурмагомедову.

Боєць MMA відповів на виклик форварда, відмовившись виконувати трюк.

"Повна нісенітниця", - написав Хабіб в коментарі під постом.

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