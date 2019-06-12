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УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка

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Мурахи по шкірі
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка

Учора 11 червня збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла до фіналу молодіжного чемпіонату світу.

Єдиний гол у зустрічі на рахунку Булеци. Нагадаємо, що огляд матчу доступний на нашому сайті.

Важко уявити, які емоції відчували українські футболісти, що вперше в історії нашої країни стали фіналістами чемпіонату світу. Однак ми можемо бути впевненими, що їх радість відчув увесь стадіон.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#U-20
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