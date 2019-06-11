Україна - Італія 1:0. Огляд матчу

Збірна України у півфінальному матчі чемпіонату світу переграла однолітків з Італії.
На 65-й хвилині єдиний гол у поєдинку забав гравець київського Динамо Сергій Булеца.
Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.
На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.
Чемпіонат світу U-20
11 червня
півфінал
Україна - Італія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 65 Булеца
Джерело - Чемпіон.