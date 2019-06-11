Україна - Італія 1:0. Огляд матчу

Збірна України у півфінальному матчі чемпіонату світу переграла однолітків з Італії.

На 65-й хвилині єдиний гол у поєдинку забав гравець київського Динамо Сергій Булеца.

Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.

На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.

Чемпіонат світу U-20

11 червня

півфінал

Україна - Італія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Булеца

Джерело - Чемпіон.