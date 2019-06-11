Учора 10 червня в рамках кваліфікації до Євро-2020 збірна України приймала збірну Люксембургу.

Як відомо, поєдинок закінчився мінімальною перемогою господарів, а єдиний гол у поєдинку на рахунку форварда Романа Яремчука.

Також, в чергове, вболівальники на Арені Львів створили справжнє свято, хоча, мабуть, для гостей це було пекло...

Нагадаємо, що Чемпіон проводить опитування, хто став найкращим гравцем матчу на думку читачів.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua