Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію красивих знімків в досить нетиповому для себе образі. Українська тенісистка з шикарною зачіскою і професіональним макіяжем, але при цьому у рваних джинсах і малопомітній футболці позувала на балконі, імовірно, у Парижі:
"Займися своєю справою!" - такий підпис під знімками залишила красуня-спортсменка.
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Раніше Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.
Нагадаємо, що Світоліна в прозорій сукні запалила на вечірці в Каннах.
Джерело - Чемпіон.
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