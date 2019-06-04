Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію красивих знімків в досить нетиповому для себе образі. Українська тенісистка з шикарною зачіскою і професіональним макіяжем, але при цьому у рваних джинсах і малопомітній футболці позувала на балконі, імовірно, у Парижі:

"Займися своєю справою!" - такий підпис під знімками залишила красуня-спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📌 BUSINESS ‼️🚯 Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina) 4 Июн 2019 в 4:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📌 MIND ... Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina) 4 Июн 2019 в 4:41 PDT

Раніше Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що Світоліна в прозорій сукні запалила на вечірці в Каннах.

Джерело - Чемпіон.

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