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Красуня Світоліна у зухвалому образі сфотографувалася на балконі

Сьогодні 16:31 Максим Буйдин 832 0
Красуня Світоліна у зухвалому образі сфотографувалася на балконі
Еліна Світоліна

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію красивих знімків в досить нетиповому для себе образі. Українська тенісистка з шикарною зачіскою і професіональним макіяжем, але при цьому у рваних джинсах і малопомітній футболці позувала на балконі, імовірно, у Парижі:

"Займися своєю справою!" - такий підпис під знімками залишила красуня-спортсменка.

 
 
 
 
 
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📌 BUSINESS ‼️🚯

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
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📌 MIND ...

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

Раніше Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що Світоліна в прозорій сукні запалила на вечірці в Каннах.

Джерело - Чемпіон.

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#Світоліна
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