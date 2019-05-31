Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла матч другого кола одиночного розряду Ролан Гаррос іспанці Гарбінє Мугурусі у двох сетах із рахунком 3:6, 3:6.
Матч тривав 1 годину 29 хвилин.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Третє коло
Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса 3:6, 3:6
Нагадаємо, що інша українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола турніру. Зустріч між суперницями розпочалася ще вчора, 30 травня, проте тенісистки її не дограли через темряву.
Джерело - Чемпіон.