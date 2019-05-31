Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла матч другого кола одиночного розряду Ролан Гаррос іспанці Гарбінє Мугурусі у двох сетах із рахунком 3:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Третє коло

Еліна Світоліна - Гарбінє Мугуруса 3:6, 3:6

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола турніру. Зустріч між суперницями розпочалася ще вчора, 30 травня, проте тенісистки її не дограли через темряву.

Джерело - Чемпіон.