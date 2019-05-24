Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна в рамках Каннського кінофестивалю відвідала гала-вечір amFar, на якому збирали кошти на боротьбу зі СНІДом.

На заході українська тенісистка з'явилася в розкішній прозорій сукні і з елегантною укладкою.

Нагадаємо, що Світоліна Світоліна розпочне Ролан Гаррос поєдинком проти Вільямс.

Джерело - Чемпіон.

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