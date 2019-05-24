Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна в рамках Каннського кінофестивалю відвідала гала-вечір amFar, на якому збирали кошти на боротьбу зі СНІДом.
На заході українська тенісистка з'явилася в розкішній прозорій сукні і з елегантною укладкою.
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Glam look for @amfar 💥 It was a pleasure ✨ Dress - @amandawakeley Hair - @robertomuroni Makeup - @eva_guapas_paris Photographer - @bydrebrown
Нагадаємо, що Світоліна Світоліна розпочне Ролан Гаррос поєдинком проти Вільямс.
Джерело - Чемпіон.
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