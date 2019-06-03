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Обама спробував зняти прокляття Дрейка під час фінальної серії НБА

Сьогодні 16:36 Максим Буйдин 547 0
Обама спробував зняти прокляття Дрейка під час фінальної серії НБА

44-й президент США Барак Обама побував на другому поєдинку фінальної серії НБА Торонто - Голден Стейт (104:109, 1:1 в серії).

У подтрибунному приміщенні домашньої арени Рапторс політик зустрівся з відомим реп-виконавцем Дрейком, що є шанувальником Торонто та має погану славу у світі спорту.

Джерело - Чемпіон.

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#Дрейк, #Обама
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