44-й президент США Барак Обама побував на другому поєдинку фінальної серії НБА Торонто - Голден Стейт (104:109, 1:1 в серії).

У подтрибунному приміщенні домашньої арени Рапторс політик зустрівся з відомим реп-виконавцем Дрейком, що є шанувальником Торонто та має погану славу у світі спорту.

Джерело - Чемпіон.

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