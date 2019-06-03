44-й президент США Барак Обама побував на другому поєдинку фінальної серії НБА Торонто - Голден Стейт (104:109, 1:1 в серії).
У подтрибунному приміщенні домашньої арени Рапторс політик зустрівся з відомим реп-виконавцем Дрейком, що є шанувальником Торонто та має погану славу у світі спорту.
Obama 🤝 Drake pic.twitter.com/7fRvo6cdMQ— SportsCenter (@SportsCenter) 3 июня 2019 г.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua