Сіті продовжує кураж після фантастичного сезону

Манчестер Сіті виклав у соціальні мережі фотографії командної фотосесії з усіма 4-ма трофеями сезону. Крім Суперкубка Англії на старті сезону, Ман Сіті оформив ще й требл - виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок ліги.

Фотосесія команди, у якій є і Олександр Зінченко, вийшла оригінальною.

Спочатку було все як завжди ...

А потім...

Нагадаємо, що Зінченко підняв Кубок УПЛ над головою.

Раніше Зінченко усім подякував за сезон.

Джерело - Чемпіон.

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