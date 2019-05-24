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Ман Сіті сфотографувався з 4-ма кубками. Ви здивуєтеся як

Сьогодні 19:24 Максим Буйдин 692 0
Сіті продовжує кураж після фантастичного сезону
Ман Сіті сфотографувався з 4-ма кубками. Ви здивуєтеся як

Манчестер Сіті виклав у соціальні мережі фотографії командної фотосесії з усіма 4-ма трофеями сезону. Крім Суперкубка Англії на старті сезону, Ман Сіті оформив ще й требл - виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок ліги.

Фотосесія команди, у якій є і Олександр Зінченко, вийшла оригінальною.

Спочатку було все як завжди ...

А потім...

Нагадаємо, що Зінченко підняв Кубок УПЛ над головою.

Раніше Зінченко усім подякував за сезон.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Манчестер Сіті, #Зінченко
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