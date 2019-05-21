Зінченко подякував усім за прекрасний сезон

Лівий захисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко подякував усім фанатам і одноклубникам.
Текст подяки футболіст опублікував у своєму Інстаграм.
"Це був дивовижний сезон для нас. Я б хотів сказати спасибі за велику підтримку! Я люблю всіх вас", - написав українець.Посмотреть эту публикацию в Instagram
It’s been such an amazing season for us 🔵 I would like to say just THANK YOU SO MUCH for your massive support ! I love you all❤️ @mancity
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії. Також, фанати Манчестер Сіті присвятили пісню Зінченку.
Джерело - Чемпіон.