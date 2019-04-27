У матчі проти Монако, в якому ПСЖ достроково оформив чемпіонський титул. Парижани виграли впевнено з рахунком 3:1. А всі три голи забив саме Мбаппе! Коли він забивав перший гол, під час контратаки Кілліан розвинув рекордну швидкість - 38 км / ч.

Детальніше про цей забіг, а також про інших швидкісних футболістів, не тільки сучасності, а й минулого, дізнаєтеся з цього відео на каналі 120 ярдів

Джерело - Чемпіон.

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