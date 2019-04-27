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Вчора 10:36 922
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження
25.04.2019 17:28 1131
Кваша несподівано завершив кар'єру
25.04.2019 13:11 1648 1
Верховна Рада України ухвалила закон про мову
25.04.2019 12:14 1162 1
Динамо — Шахтар: огляд матчу
24.04.2019 21:46 949
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед
24.04.2019 21:33 835
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем
24.04.2019 20:31 1053
Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО
24.04.2019 20:30 2984 1
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
24.04.2019 18:19 590
Динамо — Шахтар: стартові склади команд
24.04.2019 17:28 2509
Навколо спорту
Блоги
Харлан у відвертому наряді спробувала себе в ролі моделі
Харлан у відвертому наряді спробувала себе в ролі моделі Максим Буйдин
25.04.2019 19:39 1437
Фанати Лаціо підтримали фашистський режим Муссоліні та скандували расистські вигуки
Фанати Лаціо підтримали фашистський режим Муссоліні та скандували расистські вигуки Максим Буйдин
25.04.2019 18:26 773
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження Максим Буйдин
25.04.2019 17:28 1131
Роналду представив нову колекцію нижньої білизни у стилі Месників
Роналду представив нову колекцію нижньої білизни у стилі Месників Максим Буйдин
25.04.2019 16:34 796
Олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю
Олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю Максим Буйдин
25.04.2019 14:55 1639
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Найшвидші футболісти світу. Феноменальний рекорд Мбаппе

Сьогодні 08:00 Valeriy Ruchka 785 0
Найшвидші футболісти світу. Феноменальний рекорд Мбаппе

У матчі проти Монако, в якому ПСЖ достроково оформив чемпіонський титул. Парижани виграли впевнено з рахунком 3:1. А всі три голи забив саме Мбаппе! Коли він забивав перший гол, під час контратаки Кілліан розвинув рекордну швидкість - 38 км / ч.

Детальніше про цей забіг, а також про інших швидкісних футболістів, не тільки сучасності, а й минулого, дізнаєтеся з цього відео на каналі 120 ярдів

Джерело - Чемпіон.

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