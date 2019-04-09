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Запоріжжя - особливе. Марафон у місті козацької слави від New Run

Сьогодні 10:42 Valeriy Ruchka 571 0
Запоріжжя - особливе. Марафон у місті козацької слави від New Run

New Run однаково прихильні до всіх міст-учасників Гран-прі 2019, та Запоріжжя все ж особливе.

Аргументують: саме це місто 27 квітня відкриє біговий сезон — це по-перше. А по-друге, Запоріжжя — єдине, де відбудеться марафон цього року. Для тих, хто давно мріяв перевірити власні сили у забігу на 42 кілометри — це класна нагода! 

Детальніше про запорізькі дистанції:

- 42 км

- 21 км

- 10 км

- 5 км

- 1 км (реєстрація безкоштовна)

- дитячі дистанції 100 м та 500 м (реєстрація безкоштовна)

- Естафета 42 км для команди з чотирьох учасників (4х10 км 550 м)

- Естафета 21 км для команди з чотирьох учасників (3x5км+1x6,1км) 

Маршрут забігу та розклад вже опубліковані на сторінці New Run у Facebook 

Реєстрація на марафон у Запоріжжі на сайті newrun.com.ua.

Джерело - Чемпіон.

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