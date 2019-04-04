Під час поєдинку юнацьких команд e Туреччині 13-річний гравець Галатасарая в матчі проти Істанбулспор показав, що таке фейр-плей.

Справа в тому, що на 42-й хвилині головний суддя вказав на 11-метрову позначку в ворота Істанбулспора, який заробив капітан Галатасарая Бекназ Алмазбек. Команда вперто не погоджувалася з вердиктом арбітра і вимагала переглянути спірне рішення, проте рефері стояв на своєму.

Алмазбек зрозумів, що суддя припустився помилки і спеціально пробив повз ворота, чим і заслужив рукостискання суперників.

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Джерело - Чемпіон.

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