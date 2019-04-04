Гравець збірної України Віталій Буяльський взяв участь у дитячому турнірі.

Півзахисник відкрив змагання київської футбольної академії Footyball, він вручив майбутнім чемпіонам подарунки та атрибутику, а також мотивував дітлахів на чесну боротьбу.

"Дуже важливо у вашому віці вчитися колективній грі. У футбол не виграють по одному, тут треба вміння бути частиною команди. Так, як це ви бачите в матчах національної збірної", - підсумував футболіст.

Буяльський запросив усіх малюків відвідати найближчі поєдинки України у груповому турнірі до Євро 2020, а м'яч із підписом Віталія перейшов до музею футбольної школи.

Нагадаємо, що Буяльський вийшов на заміну наприкінці матчу збірної України з Люксембургом.

Раніше до дитячої школи навідався захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

Джерело - Чемпіон.

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