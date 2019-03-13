Фотографії обраниці Олександра Андрієвського, від яких стає спекотно

У четвер, 14 березня, на столичному НСК Олімпійський київське Динамо проведе гру з лондонським Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Незважаючи на три пропущені м'ячі на Стемфорд Брідж, наставник біло-блакитних Олександр Хацкевич заявив, що його команда здаватися не має наміру. І це не дивно, адже у Динамо найпотужніша група підтримки, серед якої зустрічаються неймовірні красуні.

Наприклад, обраниця півзахисника киян Олександра Андрієвського - Валерія. Пара зустрічається вже кілька років і кожну вільну хвилину намагається проводити разом. Цієї зими закохані відпочивали на Мальдівах, дівчина залишилася настільки під враженням від островів, що на своїй сторінці в Instagram досі публікує фотографії з відпустки.

Дивитися матч Динамо - Челсі можна буде у відео трансляції на сайті Чемпіон. Початок - у четвер, о 20:00.

Джерело - Чемпіон.

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