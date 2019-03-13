Не пропустіть матч Ліги Європи Динамо - Челсі онлайн. Матч відбудеться 13.03. 2019. Початок - 19:55.

Трансляцію Динамо - Челсі дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Динамо - Челсі: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Динамо - Челсі онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Динамо - Челсі, матчу Ліги Європи можна починаючи з 19:45, а стартовий свисток пролунає о 19:45.

Раніше повідомлялося, що Динамо може продати ще одного бразильця.

Також Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір.

Джерело - Чемпіон.