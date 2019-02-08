Персона дня: Мерлені святкує День народження. ВІДЕО

Сьогодні 8 лютого видатній українській спортсменці Ірині Мерлені виповнилося 37 років.

Серед нагород Ірини вдзначимо бронзу на Олімпіаді в Пекіні 2008 року, золото на чемпіонатах світу 2000, 2001, 2003 та 2007 років, золото на чемпіонатах Європи 2004 та 2005 років і найбільша гордість - олімпійське золото в Афінах 2004 року.

Чемпіон пропонує вам згадати як українка у 2003 році золото брала:

Нагадаємо, що 19 років тому Шевченко забив один з найгарнішіх голів за всю свою кар'єру.

Раніше повідомлялося, що 20 років минуло з того, як Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу.

Джерело - Чемпіон.

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