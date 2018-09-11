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8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО

Сьогодні 16:27 Максим Буйдин 367 0
8 років перемоги: як Кличко Пітера знищував. ВІДЕО

11 вересня 2010 року Володимир Кличко вийшов на ринг із обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс по версії IBF Семюелем Пітером.

Пітер вийшов на десятий раунд, протримавшись довше, ніж в бою з Віталієм Кличком у 2005 році. Володимир перейшов від двійок до немислимих серій - Пітер був відправлений на настил рингу за 1:39 до закінчення раунду.

Нагадаємо, що посилання на онлайн перегляди чемпіонатів України, Англії, Італії, Ліги чемпіонів, Лігі Європи ви можете отримати на нашому сайті.

Раніше стало відомо в якиї відносинах хнаходяться старший Кличко та Льюїс.

Джерело - Чемпіон.

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