Кличко-старший розповів про свої взаємовідносини з Льюїсом

Віталій Кличко і Леннокс Льюїс у хороших відносинах.

Про це розповів сам нинішній мер Києва.

"Ми з Ленноксом дружимо, спілкуємося. І я радий, що він відвідає Київ. Конгрес WBC - велике щорічна подія в світовому боксі і вперше він пройде в Україні. До нашого міста приїдуть зірки боксу, промоутери, менеджери - ті, хто творив і творить історію світового боксу",- сказав колишній боксер.

Також він згадав їх поєдинок, який відбувся в 2003-му році і закінчився перемогою британця, після того, як суддя прийняв рішення зупинити бій через розсічення в українця:

"Це був найскладніший бій у моїй кар'єрі. Експерти його назвали боєм десятиліття. Минуло багато років, але і досі продовжуються дискусії щодо того, хто ж переміг. Я вважаю, що не програв",- цитує Кличка xsport.ua.

Нагадаємо, WBA зобов'язує Усика знову провести бій із росіянином.

Також, промоутер Усика заявив, що переговори з Лебедєвим будуть перенесені.

Джерело - xsport.ua.