 Кубок мира по биатлону 2019/20: расписание, результаты, онлайн трансляции | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 06:30 352
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 10:10 76881 2
ЛАСК прийме Манчестер Юнайтед, Вольфсбург зіграє з Шахтарем. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 334
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:46 7384
Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
Вчора 22:05 2068
Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора
Вчора 20:55 863
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
Вчора 16:13 3828
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
Вчора 13:55 1279
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Вчора 13:36 3237
Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 09:10 1459
Блоги
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 3349
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 3228
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 580
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна Valeriy Ruchka
10.03.2020 23:51 631 1
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону Valeriy Ruchka
10.03.2020 22:41 2178
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
09.03.2020 19:52 604
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
09.03.2020 16:28 1668
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
09.03.2020 14:43 425
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
09.03.2020 10:17 553
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 577
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:38 Футбол Альянс - Маріуполь 2:4. Огляд матчу 11
11:26 Хокей НХЛ поки не має наміру припиняти сезон через епідемію коронавірусу 98
11:15 Футбол В Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах 231
11:03 Біатлон Санітра: За останньою інформацією, етап в Холменколлені не відбудеться 324
10:53 Теніс Марченко переміг росіянина у третьому колі турніру в Казахстані 262
10:41 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Контіолахті 250
10:25 Футбол Матч Інтер - Хетафе може відбутися у Росії 576
10:10 Футбол Десна зіграє з Ворсклою в 1/4 фіналу Кубка України 417
10:10 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 76881 2
09:55 Баскетбол 16 очок Михайлюка не допомогли Детройту переграти Філадельфію. Результати матчів НБА 358
09:40 Футбол Чорноморець переграв Реал Фарма у контрольному матчі 326
09:25 Хокей Чикаго розгромив Сан-Хосе, Сент-Луїс переміг Анагайм. Результати матчів НХЛ 315
09:10 Футбол Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані 1074
08:55 Футбол ЛАСК прийме Манчестер Юнайтед, Вольфсбург зіграє з Шахтарем. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 334
08:40 Теніс Турнір в Маямі скасований через коронавірус 354
08:24 Футбол Захисник Ювентуса Ругані підхопив коронавірус 1034
08:08 Баскетбол НБА призупинила сезон через загрозу епідемії коронавірусу 514
07:02 Футбол Динамо - Олександрія 1:0. Огляд матчу 711
06:30 Футбол Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 352
04:46 Пряма трансляція Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 7384
00:33 Футбол Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів 1364
11 Березня 2020
23:54 Футбол ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів 1113
23:49 Баскетбол Матч Суперліги Черкаські Мавпи — Прометей перенесено на невизначений термін 765
23:31 Футбол Шарану стало погано після матчу з Динамо 1772
23:16 Футбол Джан: Я покинув Ювентус через Саррі 883

Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Сьогодні 10:10 76881 2
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.

НОВИНИ БІАТЛОНУ

30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.

Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в шведському містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.

Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20

1-й етап Кубка світу. Естерсунд, Швеція
(30 листопада - 8 грудня)

30.11.2019 14:10. Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

30.11.2019 16:00. Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15

01.12.2019 13:30. Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу

01.12.2019 16:30. Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу

04.12.2019 17:15. Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20

05.12.2019 17:20. Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу 

07.12.2019 18:30. Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу 

08.12.2019 16:30.  Збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті на Кубку світу

 

2-й етап Кубка світу. Гохфільцен, Австрія
(13 - 15 грудня)

13.12.2019 12:30. Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу 

13.12.2019 15:20. Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу 

14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки

14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

15.12.2019 13:00. Семеренко посіла 14 місце, Підгрушна - 15 у персьюті на Кубку світу

15.12.2019 15:00. Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу

 

3-й етап Кубка світу. Ансі – Ле Гран Борнан, Франція
(19 - 22 грудня)

19.12.2019 15:15. Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу 

20.12.2019 15:15. Підгрушна у ТОП-10 в спринті на Кубку світу 

21.12.2019 14:00. Бо виграв гонку переслідування, Підручний лише 20-й 

21.12.2019 16:00. Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу 

22.12.2019 13:10.  Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23 

22.12.2019 15:15. Екгофф виграла мас-старт, Підгрушна - 19 

 

4-й етап Кубка світу. Обергоф, Німеччина
(9 - 12 січня)

09.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу

10.01.2020 15:30. Прима потрапив до ТОП-20 у спринті на Кубку світу

11.01.2020 13:00.  Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

11.01.2020 15:15. Норвегія виграла чоловічу естафету, Україна лише десята

12.01.2020 13:45.  Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу

12.01.2020 15:30.  Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу

 

5-й етап Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина
(15 - 19 січня)

15.01.2020 15:30. Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

16.01.2020 15:30. Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу

17.01.2020 15:30.  Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

18.01.2020 15:15. Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу

19.01.2020 13:15. Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдингу

19.01.2020 15:30.  Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала 

 

6-й етап Кубка світу. Поклюка, Словенія
(23 - 26 січня)

23.01.2020 15:15. Прима потрапив у ТОП-20 в індивідуальній гонці у Поклюці

24.01.2020 15:15. Джима потрапила до ТОП-15 в індивідуальній гонці у Поклюці

25.01.2020 14:15. Збірна України у ТОП-5 в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу

25.01.2020 16:00. Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці

26.01.2020 13:15. Підручний і Прима провалили мас-старт у Поклюці

26.01.2020 16:00. Еберг здобула перемогу в мас-старті, Джима - 25

 

7-й етап Кубка світу. Нове Место, Чехія
(5 - 8 березня)

05.03.2020 18:35. Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу

06.03.2020 18:30. Українці провалили спринт на сьомому етапі Кубка світу

07.03.2020 15:00.  Україна втратила медалі в естафеті на Кубку світу 

07.03.2020 18:00. Збірна України здобула срібло в естафеті на Кубку світу 

08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

8-й етап Кубка світу. Контіолахті, Фінляндія
(12 - 15 березня)

12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки

13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки

14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

15.03.2020 16:15. Змішана естафета

 

9-й етап Кубка світу. Голменколлен, Норвегія
(20 - 22 березня)

20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки

20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки

21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

Коментарі ()